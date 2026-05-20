La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes

"Gracias por creer en nuestro filme y por abrirnos las puertas al mundo", dijo al subir al escenario, emocionada, tras el anuncio de este premio que la Semana de la Crítica entrega en asociación con la Fundación Louis Roederer.

De la cinta, que aborda la historia de una mujer -interpretada por la propia Clotet- que ha superado un cáncer de mama y experimenta un profundo deseo de vivir, el jurado presidido por la cineasta india Payal Kapadia destacó que la protagonista es un personaje "radical" y "difícil" que se hace igualmente querer.

Y también remarcó la actuación "visceral" y "extremadamente divertida" que logra Clotet.

La actriz agradeció igualmente a todo el equipo que ha acompañado el filme, como sus productores o la coautora junto a ella del guión, Valentina Viso, o a su hermano, el también actor Marc Clotet.

"Para hacer un filme es muy importante tener un buen equipo y yo he tenido el mejor que podía soñar", dijo en francés, antes de recalcar que este premio va para sus hijos y el resto de su familia, sin la cual no hubiera sido posible.

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En 'Viva', Clotet (Barcelona, 1982) cuenta la historia de Nora, una mujer que quiere retomar los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho, pero con el miedo a la muerte aún muy presente.

Así, asume nuevos retos profesionales y, sobre todo, se entrega al deseo que siente por Max (Marc Soler), un hombre bastante más joven, mientras se replantea su proyecto de familia con Tom (Naby Dakhli), su pareja de toda la vida.

Es un "carpe diem feroz" -definió Clotet en una entrevista con EFE en Cannes la semana pasada, con motivo del estreno de la cinta-, que explora también las dependencias amorosas y su relación con los miedos profundos del ser humano, con un reparto que cuenta con nombres como el de Guillermo Toledo, en el papel de su padre.

El premio principal de la Semana de la Crítica, que es una sección independiente del festival principal que selecciona solo óperas primas o segundos largometrajes para dar a conocer a nuevos directores de todo el mundo, fue para la película francesa 'La Gradiva' de Marine Atlan.