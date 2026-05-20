La ONU respalda resolución para que los estados cumplan obligaciones climáticas de la CIJ

Vanuatu es uno de los pequeños estados insulares del Pacífico más expuestos a los efectos del cambio climático, especialmente por el aumento del nivel del mar.

La resolución, adoptada con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, busca reforzar lo establecido por la CIJ, que sostiene que los estados tienen obligaciones jurídicas, bajo el derecho internacional, de "actuar de forma urgente y equitativa para proteger el sistema climático".

Así, el texto aprobado insta a los gobiernos a ajustar sus políticas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

Para ello, pide "recortes profundos, rápidos y sostenidos de emisiones, la regulación de las empresas de combustibles fósiles y la protección del derecho a un medioambiente sano".

Asimismo, solicita al secretario general de la ONU, António Guterres, un informe sobre cómo avanzar en el cumplimiento de esas obligaciones con vistas a mantener la presión sobre los países.

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"Los gobiernos ya no pueden ignorar sus responsabilidades legales mientras respaldan la expansión de la industria de los combustibles fósiles", afirmó Shiva Gounden, responsable de Greenpeace para el Pacífico, en un comunicado tras la sesión de hoy.

Mientras, la organización Human Rights Watch celebró la adopción del texto en otra nota. Su responsable para ONU, Louis Charbonneau, afirmó que el respaldo de los estados al fallo de la CIJ "reafirma el compromiso mundial de proteger los derechos humanos".

"A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y otros Estados productores de petróleo por frenar los intentos de combatir el cambio climático, sobrevivieron disposiciones clave de apoyo a las conclusiones de la Corte, incluyendo la petición de un informe al secretario general", agregó Charbonneau.