La UNOPS fortalece las alianzas para el desarrollo sostenible en Ecuador

Durante la misión oficial a Ecuador, cumplida entre los días 18 y 19 de mayo, Gonçalves, y el Director de la Oficina Andina de UNOPS, Nicholas Gardner, sostuvieron reuniones de alto nivel con el contralor general del Estado ecuatoriano, Mauricio Torres.

Además, con el ministro de Salud Pública (MSP), Jaime Bernabé; el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordovez, y representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador, orientados a fortalecer la cooperación institucional y explorar oportunidades de apoyo técnico en áreas prioritarias para el país.

Las conversaciones abordaron temas vinculados a la transparencia, la infraestructura pública, las adquisiciones eficientes y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en sectores estratégicos como salud, energía, seguridad y ambiente.

"UNOPS mantiene su compromiso de trabajar junto al Ecuador y sus instituciones para promover soluciones sostenibles, transparentes y orientadas a resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo del país", dijo Gonçalves.

Como agencia especializada de las Naciones Unidas, UNOPS brinda apoyo a gobiernos y socios en más de 130 países en las áreas de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos complejos, recordó este miércoles en un comunicado.

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En América Latina y el Caribe, la organización trabaja en 23 países, junto a los gobiernos para fortalecer los sistemas de salud pública mediante adquisiciones estratégicas de medicamentos, ambulancias, equipamiento médico e infraestructura hospitalaria, promoviendo mayor eficiencia, transparencia y acceso a servicios de calidad para millones de personas.

En América Latina y el Caribe, la organización ha contribuido a generar importantes ahorros y fortalecer capacidades institucionales mediante mecanismos transparentes de adquisiciones y gestión de proyectos.

En Ecuador, UNOPS ha apoyado iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema de salud, incluyendo la adquisición de 311 ambulancias para el Ministerio de Salud Pública y el IESS, así como proyectos de modernización del transporte público eléctrico en la capital.

La visita de Gonçalves reafirma el interés de UNOPS en continuar consolidando alianzas con el Ecuador y la región andina, en apoyo a iniciativas que fortalezcan las instituciones públicas, promuevan la transparencia y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).