Los jóvenes brasileños exigen a los políticos que fomenten la inclusión en la educación

Los participantes en el foro, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de EFE, defendieron un mayor apoyo económico y la creación de políticas de inserción laboral, así como mecanismos de participación directa para combatir la evasión educativa y la desafección política.

Durante el encuentro, jóvenes universitarios y representantes del Gobierno y parlamentarios alertaron de que el acceso a la enseñanza superior no garantiza la continuidad de los estudios, especialmente entre estudiantes de periferias y familias vulnerables, debido a problemas de alimentación, transporte, vivienda y falta de perspectivas laborales.

La joven Laís dijo que en las instituciones de enseñanza superior "se ve un número muy menor de jóvenes de la periferia", ya que en muchos casos se ven abocados a dejar los estudios para trabajar, porque carecen de apoyo económico.

"El joven no quiere favores del Gobierno, quiere oportunidades”, reconoció Gracinha Caiado, candidata al Senado en las elecciones de octubre y esposa del candidato presidencial Ronaldo Caiado.

Al problema financiero se suman las carencias en los transportes y la falta de apoyo institucional para enfrentar la discriminación que pueden sufrir estos jóvenes de baja renta, señalaron algunos de los participantes en el debate.

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Kênia Mourão, vicepresidenta del Movimiento Além do Acolhimento (Más Allá de la Acogida), puntualizó que en el caso de jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, por desconocimiento, no tienen acceso a las políticas existentes de apoyo a los estudiantes e incluso "no saben ni que pueden votar".

El diputado Rodrigo Rollemberg admitió que, en muchos casos, los poderes públicos tienen restricciones presupuestarias que hacen imposible desarrollar políticas públicas, lo que "impacta en la desigualdad" y tiene como consecuencia un aumento de la desconfianza en las instituciones.

"Siento una desconfianza generalizada de la jóvenes en las instituciones. Hay unos arreglos políticos que dificultan mucho el cambio", lamentó el diputado.

El debate concluyó con llamados a ampliar los canales de participación juvenil y a integrar políticas públicas que combinen educación, asistencia social y acceso al mercado laboral, ante la percepción compartida de que la democracia depende cada vez más de ofrecer resultados concretos a los jóvenes.

Los jóvenes que participan en el encuentro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud' consensuarán este miércoles una carta abierta dirigida a las autoridades de América Latina para plantear su visión y propuestas para mejorar la participación juvenil en la política y la calidad de la democracia.