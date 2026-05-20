Más de 50.000 profesores colombianos se capacitaron en competencias digitales y uso de IA

El dato fue revelado por el director académico de Relaciones Institucionales de UNIR, Manuel Herrera, durante la apertura del encuentro, celebrado en la Universidad de los Llanos de Villavicencio, capital del departamento colombiano del Meta.

En el seminario participaron rectores, directivos universitarios y representantes de asociaciones de educación superior de Colombia y Ecuador.

"Hoy más de 50.000 profesores universitarios han pasado por las aulas virtuales de UNIR de aquí, de Colombia, capacitándose gratuitamente en competencias digitales, en inteligencia artificial, en liderazgo y gestión de equipos”, afirmó Herrera.

El directivo destacó además que la institución mantiene más de 100 convenios con universidades colombianas y defendió la cooperación académica como una herramienta clave para afrontar los desafíos que enfrenta la educación superior en América Latina.

La jornada, organizada por UNIR junto con la Universidad de los Llanos y asociaciones universitarias colombianas, estuvo centrada en los desafíos de la empleabilidad, la inclusión y la inteligencia artificial en las universidades del futuro.

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Durante la instalación del evento, el rector de la Universidad de los Llanos, Charles Arosa, aseguró que "la inclusión en la educación superior pasa por construir alianzas que permitan ampliar oportunidades para las regiones y fortalecer el acceso de los territorios históricamente apartados".

"Las universidades deben responder con mayor rapidez a las transformaciones del mercado laboral y adaptar sus programas académicos a los cambios tecnológicos y económicos", complementó el rector.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Jairo Miguel Torres, destacó el trabajo conjunto entre las universidades colombianas y la UNIR para fortalecer el debate sobre educación superior y ampliar el acceso al conocimiento en los territorios.

"Hemos hecho un buen relacionamiento con UNIR, hemos hecho un ejercicio de confianza y de diálogo permanente", afirmó Torres, quien aseguró que esa relación ha permitido consolidar espacios de reflexión sobre los retos de la educación superior y fortalecer alianzas académicas frente a los cambios tecnológicos y sociales que enfrenta la región.

En la instalación también intervino el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet), Lorenzo Portocarrero, quien señaló que las universidades enfrentan transformaciones profundas impulsadas por cambios sociales, económicos y tecnológicos, especialmente por el avance de la inteligencia artificial.

La primera sesión del seminario estuvo dedicada al tema "El reto de la empleabilidad en las universidades del siglo XXI" y fue moderada por el presidente de UNIR, Rafael Puyol.

Durante su intervención, el académico español aseguró que uno de los principales desafíos de las universidades es "reducir la brecha entre las competencias con las que egresan los estudiantes y las habilidades que demanda actualmente el mercado laboral".

El español advirtió además sobre el déficit de profesionales en áreas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres para ingresar a estas disciplinas.

En el panel también participó la directora de Innovación Académica de UNIR, Eva Asensio, quien defendió modelos educativos enfocados en la resolución de problemas reales, el pensamiento crítico y el uso aplicado de inteligencia artificial.

Asensio afirmó que las universidades deben conectar desde el inicio de la formación a los estudiantes con las necesidades del entorno laboral y fomentar competencias transversales como la comunicación, el análisis de datos y el uso ético de herramientas de inteligencia artificial.

Los participantes coincidieron en que la formación continua, la digitalización y la cooperación entre universidades serán determinantes para el futuro de la educación superior en Iberoamérica.