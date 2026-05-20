Nueva Jersey declara estado de emergencia por pérdidas agrícolas tras ola de frío en abril

Al declarar el estado de emergencia por orden ejecutiva en los 21 condados del estado, Sherrill toma medidas para preservar las operaciones agrícolas, estabilizar las economías locales y proteger la capacidad agrícola de Nueva Jersey para las próximas temporadas, según un comunicado.

Los datos recopilados indican daños en los cultivos superiores al 30 % en muchas zonas del estado, y algunos agricultores prevén pérdidas del 100 % en ciertos casos. Las primeras estimaciones sugieren pérdidas totales de al menos 300 millones de dólares, destaca el comunicado.

Señala, además, que las pérdidas se debieron a una ola de frío que siguió a una ola de calor, y que afectó a los cultivos en una etapa crítica del desarrollo, causando graves daños a las flores y a los frutos recién formados.

Algunos de los cultivos afectados son melocotones, cerezas, peras, uvas, ciruelas, fresas, arándanos, moras, cebada y variedades de manzana, de acuerdo con el texto de la orden ejecutiva.

Igualmente especifica que no se conocerá el alcance total de los daños "catastróficos" ni qué otros cultivos podrían haberse visto afectados hasta que avance más la temporada.

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Recuerda que los daños se extienden a los productores agrícolas, los vendedores, el agroturismo y otras industrias, la economía local y las comunidades en general.

"El sector agrícola de Nueva Jersey es un motor vital de nuestra economía; es la razón misma por la que llevamos el nombre de Estado Jardín. El frío de abril causó graves daños a nuestros agricultores, y esas pérdidas exigen una acción decisiva", afirmó la gobernadora demócrata.

La declaración de emergencia garantiza una respuesta estatal coordinada, faculta al estado para identificar los obstáculos a una respuesta y recuperación eficaces, y otorga flexibilidad regulatoria temporal para facilitar los esfuerzos de recuperación.