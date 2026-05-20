ONG exigen al Gobierno chileno proteger a nacionales de la flotilla retenidos por Israel

"Condenados enérgicamente el trato denigrante, la violencia y las amenazas ejercidas por fuerzas israelíes contra los activista civiles (...), secuestrados en aguas internacionales mientras se dirigían rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para la población palestina sometida al asedio", publicó el Centro de Información Palestina (CIP) de Chile en un comunicado.

En la misiva, la organización tilda de "alarmante que, pese a la gravedad de los antecedentes y a la presencia de ciudadanos chilenos entre las personas secuestradas, la Cancillería chilena aún no haya emitido una declaración pública exigiendo información sobre su paradero, integridad y liberación inmediata".

Los cuatro ciudadanos chilenos que hacía parte de la misión humanitaria, identificados como Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara, fueron aprehendidos el pasado lunes tras la interceptación de sus naves por parte del Ejército de Israel, según informó la Comunidad Palestina en Chile.

Su estado de salud, acusó el CIP, "continúa sin ser informado oficialmente", mientras que hasta el momento han circulado registros donde aparece el ministro israelí de Seguridad, Ben Gvir, dirigéndose a los retenidos en el operativo tras ser sometidos en posición fetal boca abajo por militares con el rostro cubierto.

Según los reportes, una treintena de los 52 barcos que integraban la flotilla ha sido interceptada por Israel, en acciones similares por las que la periodista chilena Macarena Chahuán fue captura y deportada a finales de abril pasado.

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El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, se reunió a principios de mayo en Costa Rica con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en un encuentro bilateral que supuso un cambio radical en la relaciones bilaterales de ambas naciones y en el marco del asedio de Israel a Gaza.

Herzog aseguró que con Kast discutieron "importantes oportunidades para restaurar las relaciones Israel-Chile (y llevarlas) a sus alturas anteriores en beneficio de ambas naciones".

A inicios de 2026, organismos internacionales estimaban en cerca de 70.000 las personas muertas producto de la ofensiva militar en Gaza, mayoritariamente mujeres y niños, según Naciones Unidas.

De acuerdo con ONU Mujeres, casi un millón de mujeres y niñas fueron desplazadas varias veces durante el conflicto, y unas 790.000 enfrentan inseguridad alimentaria crítica o catastrófica.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, un total de 72.345 personas han muerto en el territorio desde los ataques del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, que desencadenaron la invasión de la Franja.

Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, al acusar a Israel de cometer allí un «genocidio», denuncia a la que sumó el Estado chileno en 2024.