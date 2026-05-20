Profesionales de la salud pública protestan en Argentina contra el ajuste de Milei

Organizaciones y sindicatos que congregan a médicos, enfermeros y demás trabajadores de hospitales se reunieron frente al Ministerio de Salud nacional, en Buenos Aires, para reclamar al titular de la cartera, Mario Lugones, bajo la consigna 'La salud no puede esperar', y luego marcharon hasta la icónica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno.

"Hace dos años que marchamos en la calle contra Milei y Lugones", dijo a EFE Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), uno de los gremios que se movilizó.

Además, el secretario de Fesprosa mencionó que las manifestaciones de este miércoles se enmarcan en un plan de lucha que incluye huelgas en hospitales de distintos puntos del país y destacó que además de la movilización en Buenos Aires, también se registraron protestas en provincias como Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco.

Yabkowski extendió su reclamo más allá del Gobierno nacional y expresó: "Debemos criticar a los gobernadores y alcaldes que están aplicando la precarización en sus provincias y municipios".

Las principales consignas de la protesta se centraron en la caída de los recursos nacionales para la salud pública, que, según un análisis publicado este año por la fundación Soberanía Sanitaria, cayeron en un 34 % en términos reales entre 2023 -año de asunción presidencial de Milei- y 2025.

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Durante la manifestación en la capital argentina, médicos y enfermeros vestidos con delantales blancos marcharon con pancartas y banderas con consignas contra el presidente, y mensajes como "la salud pública se defiende" o "el ajuste de Milei mata".

En la protesta se hicieron presentes referentes opositores, incluidos miembros de partidos de izquierda y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el peronista Nicolás Kreplak.

Según un estudio del Instituto Argentina Grande publicado a principios de mayo, entre 2023 y 2025 los hospitales públicos sumaron 742.000 nuevos pacientes, lo que -según el documento- ha incrementado la presión a un sistema de salud con cada vez menos recursos.