Trump se venga de rebeldes republicanos en las primarias para elecciones de medio mandato

Trump se apresuró a celebrar su éxito político de esta semana y envió un mensaje en su red Truth Social en el que recogió los resultados del 19 de mayo, el día en que se celebraban hasta seis primarias republicanas en los estados de Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón.

"Apoyo al presidente Trump, 100%", es la frase con la que el mandatario resumió la jornada de elecciones.

El partido republicano se encuentra inmerso en el proceso de sus elecciones primarias para que sus bases elijan a los candidatos que optarán a renovar toda la Cámara de Representantes y parte del Senado en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Las primarias, que se celebran estado a estado, están reflejando la influencia que Trump conserva entre las bases republicanas.

Especialmente llamativo es el caso del congresista Thomas Massie, derrotado en Kentucky frente a Ed Gallrein, tras haber sido objeto de una campaña pública de insultos y descalificaciones por parte Trump ("obstruccionista" y "tonto" fueron algunos de los calificativos empleados por el jefe de Estado).

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Massie se había convertido en los últimos años en un símbolo de la resistencia en el Congreso a las políticas de la Casa Blanca y era frecuente que votara en contra de la posición oficial republicana, y se hizo muy conocido en Estados Unidos por haber impulsado la ley que forzó a publicar los archivos completos que manejaba el Gobierno sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

La derrota de Massie en la víspera se suma a otras que ya se han consumado a lo largo de las últimas semanas.

El senador Bill Casidy, quien votó a favor de la condena de Trump en el juicio político de 2021 por su implicación en el ataque al Capitolio, fue otra víctima de lo que en Estados Unidos se empieza a conocer ya como el "tour de la venganza" del mandatario, al perder el pasado fin de semana las primarias de Luisiana frente a Julia Letlow, la candidata "presidencial".

Antes, a principios de mayo, varios legisladores republicanos de Indiana, que se habían opuesto a la orden de Trump de rediseñar los distritos electorales de la Cámara de Representantes en el estado a favor del Partido Republicano, resultaron derrotados en las primarias.

La próxima cita destacada de las primarias republicanas será Texas, el próximo martes 26 de mayo, y Trump ya ha señalado a su candidato, Ken Paxton, para el escaño del Senado, tras semanas de presión del ala más conservadora republicana para que el presidente lo respaldara.

Pese a que las encuestas siguen reflejando la escasa popularidad de Trump (algunas, como la de la CNN, llegan a alcanzar una desaprobación de un 60 y 65%) y a que los sondeos auguran una pérdida de escaños para los republicanos en la Cámara y un resultado preocupante en el Senado, la capacidad del presidente para movilizar al Partido Republicano sigue intacta.

"Nunca duden del presidente Trump y su poder político", escribió este martes el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en X.

Los resultados de las primarias republicanas hasta ahora dejan un mensaje claro: oponerse a Trump pasa factura en el Partido Republicano.

La incógnita que se abre es saber si los candidatos elegidos por Trump benefician a los republicanos en las elecciones de medio mandato o no; la respuesta, el 3 de noviembre.