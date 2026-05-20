Ucrania lanza más ataques que los rusos en el frente, según el jefe de su Ejército

Sirski atribuyó este cambio de tendencia tras más de dos años y medio en que los rusos habían llevado la iniciativa de forma clara a los esfuerzos sostenidos de Ucrania para maximizar las bajas de Rusia y reducir sus capacidades ofensivas.

El jefe del Ejército ucraniano informó este miércoles de la situación en el frente a sus homólogos de los Ejércitos de la OTAN, a quienes se dirigió por videoconferencia en el marco del Consejo Ucrania-OTAN celebrado en la capital europea.

Sirski dijo antes sus colegas que los rusos llevan cinco meses consecutivos perdiendo en el frente más personal del que son capaces de reclutar. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró recientemente el número de bajas mensuales rusas en alrededor de 35.000.

“He subrayado que nuestra táctica de defensa activa permite agotar al adversario, restablecer posiciones e infligir al enemigo la máxima cantidad de bajas”, explicó en un mensaje publicado en sus redes sociales sobre su intervención a distancia en la reunión.

El general ucraniano dio también datos sobre las bajas rusas. “Desde el comienzo de 2026 el total de bajas del enemigo ya supera las 141.500, de las que 83.000 son irrecuperables”, dijo para referirse a los soldados rusos muertos.

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Sirski destacó el papel de los drones en la neutralización cada día de alrededor de “al menos un millar” de combatientes rusos.

El jefe del Ejército ucraniano habló asimismo del incremento de ataques ucranianos de larga distancia contra la retaguardia rusa y contra las defensas aéreas enemigas en zonas más cercanas al frente.

El general explicó que estas acciones con drones de largo y medio alcance permite degradar centros logísticos rusos y menguar el potencial económico y de defensa del adversario con ataques a refinerías y otras infraestructuras energéticas y de la industria militar rusa.

Ucrania lleva varias semanas presentando datos que apuntan a un cambio de tornas en la evolución del conflicto, que parece estar entrando en una dinámica favorable para Kiev tanto en el frente como en los ataques aéreos de larga distancia.