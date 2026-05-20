UE califica de "inaceptables" las amenazas rusas tras últimos incidentes en los Bálticos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó las alertas con "amenazas públicas de Rusia", que también son, dijo, "una amenaza a toda" la Unión Europea, e indicó que habrá una respuesta europea "con unidad y firmeza".

"Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario señaló hoy que "Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de la población" en el flanco oriental de la OTAN, y prometió una respuesta por parte de la UE.

"Europa responderá con unidad y firmeza", escribió Von der Leyen, que abogó por "una sólida defensa colectiva y una preparación constante a todos los niveles".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que "las continuas amenazas y provocaciones de Rusia contra los Estados bálticos son inaceptables" y opinó que "forman parte de las tácticas de guerra híbrida" de Moscú y "representan una amenaza para la Unión Europea en su conjunto".

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La UE, añadió Costa, "se mantiene firme y unida. Intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para fortalecer nuestras capacidades de defensa".

Asimismo, el político portugués dijo que los Veintisiete aumentarán la presión sobre Rusia "para que ponga fin a su guerra de agresión injustificada y no provocada contra Ucrania".

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló que las afirmaciones de que los Estados bálticos permiten a Ucrania usar su espacio aéreo "son un completo disparate, y Rusia lo sabe".

Añadió que "las amenazas de Moscú contra los Estados bálticos no son señal de fortaleza, sino de debilidad" y que "Rusia está fracasando en el campo de batalla en Ucrania e intenta intimidarnos para que reduzcamos nuestro apoyo a Ucrania".

"La respuesta correcta es hacer lo contrario: aumentar nuestro apoyo a Ucrania y reforzar aún más las defensas europeas", opinó.

Lituania y Letonia emitieron en la mañana de este miércoles una alerta por "amenaza aérea", que provocó que los residentes de las zonas afectadas de ambos países buscaran refugio, después de que el martes un caza de la OTAN abatiese un dispositivo no tripulado ucraniano que penetró en el sur de Estonia, procedente de Rusia.

Además, los Gobiernos de esos dos países y de Estonia rechazaron este miércoles de forma conjunta las alegaciones rusas sobre un supuesto uso de su espacio aéreo por parte de drones ucranianos y denunciaron una campaña de desinformación.

En Lituania, el Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que la alerta se había activado debido a un "dron sospechoso" que se aproximaba desde Bielorrusia.