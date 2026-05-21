Acusan a afgano y danés de planear atentados antisemitas en Alemania por encargo iraní

Según un comunicado de la fiscalía, el danés Ali S. está bajo sospecha de espionaje con propósitos de sabotaje y la participación en un intento de asesinato.

El afgano Tawab M. está imputado por planear participar en un asesinato.

Ali S., según la fiscalía, tiene estrechos contactos con la Guardia Revolucionaria iraní y en 2025 recibió el encargo de recabar información sobre el presidente del Consejo de Judíos en Alemania, Josef Schuster, y el presidente de la Asociación Germano-Israelí, Volker Beck.

Además se le pidió que espiase diversos negocios judíos con el propósito de planificar atentados.

De acuerdo con el encargo, Ali S. recabó información en Berlín y buscó posibles cómplices en febrero de 2025. A más tardar en mayo del mismo año contactó a Tawab M., que se declaró dispuesto a conseguir un arma para una tercera persona no identificada e instarlo a asesinar a Volker Beck.

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Los dos sospechosos fueron detenidos en Dinamarca, a petición alemana, el 26 de junio de 2025 y extraditados y desde entonces están en prisión preventiva.

Beck ha pedido al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, expulsar al embajador iraní en Berlín como reacción. "No se puede permanecer impasible si un estado extranjero planea en Alemania asesinatos de judíos y de amigos de Israel", dijo Beck a la revista Der Spiegel.