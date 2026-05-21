Aliyev y Macron hablan de asuntos regionales y la cooperación bilateral

"Hoy me llamó el presidente Emmanuel Macron. Durante nuestra conversación telefónica, hablamos sobre temas de la agenda bilateral entre Azerbaiyán y Francia e intercambiamos opiniones sobre asuntos de interés mutuo", escribió el presidente azerbaiyano en la red social X.

Además, los mandatarios conversaron sobre "procesos regionales y globales", agregó Aliyev.

Las relaciones entre Azerbaiyán y Francia se encontraban en crisis en los últimos años tras un cruce de acusaciones sobre injerencia en asuntos internos.

Bakú acusaba a París de "actividades destructivas" e "instigación de una nueva guerra" en el Cáucaso Sur por la venta de armamento a la vecina Armenia.