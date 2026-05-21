Bielorrusia cita al encargado de negocios lituano por entrada de dron en su espacio aéreo

"El 21 de mayo, el Encargado de Negocios de la República de Lituania ante la República de Bielorrusia, Erikas Vilkaneckas, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Bielorrusia", informó el portavoz de Exteriores bielorruso, Ruslán Varankov, citado por la agencia estatal BELTA.

Agregó que al diplomático se le presentó una "enérgica protesta por otra grave violación de la frontera estatal bielorrusa por parte de un vehículo aéreo no tripulado procedente de territorio lituano".

Según Minsk, el 17 de mayo en la región de Vítebsk, en el norte de Bielorrusia, fue hallado un dron ucraniano, cuyo destino final era Rusia.

Esta no es la primera vez que Bielorrusia protesta ante Lituania por la violación de su espacio aéreo por drones llegados de Ucrania.

Un incidente similar ocurrió en diciembre del año pasado, pero en ese caso se trataba de un "dron de reconocimiento" lituano, según Minsk.

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No obstante, Riga negó entonces el envío de un aparato no tripulado al país vecino.

Actualmente, Bielorrusia acoge unas maniobras militares conjuntas con Rusia con arsenal militar.