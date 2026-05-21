Cascos azules de Guatemala no se han contagiado de ébola en RD del Congo

Mensajes en redes sociales como Facebook, X e Instagram aseguran que tres cascos azules guatemaltecos de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) se han contagiado de ébola.

De acuerdo con las publicaciones, las autoridades militares han activado protocolos sanitarios extremos tras conocerse el contagio de soldados guatemaltecos desplegados en misión en la República Democrática del Congo.

Algunos mensajes adjuntan una declaración del empresario y excandidato presidencial guatemalteco, Carlos Pineda, que en una publicación de TikTok asegura que hay tres militares de su país infectados por la enfermedad y que el ministerio de Exteriores quiere repatriarlos.

Los mensajes coinciden con la declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha informado de 139 muertos y 600 posibles infectados en la RDC hasta la fecha.

HECHOS: El Ministerio de Defensa de Guatemala ha desmentido el contagio de efectivos del país centroamericano desplegados en la RD del Congo dentro de la misión que Naciones Unidas (MONUSCO) mantiene en el país africano, donde ha surgido un nuevo brote de la enfermedad.

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Una búsqueda en internet de informaciones relacionadas con el tema lleva hasta una publicación en la red social X del Ejército de Guatemala, en el que una portavoz del Ministerio de Defensa guatemalteco asegura que todos los efectivos del contingente en la República Democrática del Congo se encuentran en perfecto estado de salud.

Además, asegura que están adoptando los protocolos de salud emanados de la OMS y reitera que cualquier situación en la que se vea amenazada la salud de los efectivos se comunicará por los mecanismos oficiales correspondientes.

El desmentido oficial ha sido publicado por medios de comunicación del país centroamericano en los que, además, se puede leer que Guatemala contribuye desde 2006 con unos 180 efectivos a la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, donde persiste un conflicto armado.

Por otra parte, una consulta de noticias en la página de las misiones de paz de la ONU no muestra información sobre contagios de ébola en efectivos internacionales hasta el 21 de mayo.

Un rastreo en medios internacionales tampoco ha dado como resultado informaciones que sostengan la veracidad de la afirmación sostenida en los mensajes viralizados en línea.

Un nuevo brote de ébola ha resurgido en la República Democrática del Congo por decimoséptima vez en la historia de este país. Esta epidemia que ha causado ya más de 130 muertos y afecta a la provincia de Ituri en el este congoleño, donde actúan más de un centenar de grupos armados.

El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC.

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

Según la OMS, el riesgo de la actual epidemia, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.