Cuba tendrá este jueves apagones que afectarán a la vez hasta el 60 % del país

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica", con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y los dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.335 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.915 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.945 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

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En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.