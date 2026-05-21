Dimite líder de Verdes UE tras reconocer relaciones personales inapropiadas en su rol

En un comunicado, el veterano líder de los Verdes, de 49 años, dijo que ha "reflexionado críticamente" sobre cómo ha actuado "en últimos tiempos".

"No siempre he actuado correctamente. He tenido relaciones que no se ajustaban a mi rol. No debí haberlo hecho y asumo la responsabilidad", dijo Eickhout, que en su comunicado alude también a que ya no tiene la "energía" para seguir "entregándose en cuerpo y alma" a los ideales ecologistas, el Partido Verde Europeo y su grupo parlamentario.

La dimisión se conoce apenas una semana después de hacer público que estaba manteniendo una relación con la eurodiputada más joven de la Eurocámara y compañera suya en los Verdes, Lena Schilling, de 25 años, si bien su partido neerlandés, PRO, especificó que Eickhout no había informado de otras "relaciones previas en el lugar de trabajo", como requieren las normas internas.

"Un entorno de trabajo profesional y abierto para todos es esencial y nuestro grupo ha actuado en consecuencia. Seguiremos trabajando para construir una cultura de respeto, confianza y transparencia en el lugar de trabajo. Comprendemos el impacto de este anuncio y queremos destacar que el grupo dispone de recursos para quienes se vean afectados", dijo el grupo europarlamentario.

La eurodiputada que lideraba el grupo Verdes/ALE junto a Eickhout, la alemana Terry Reintke, mantendrá este cargo en solitario mientras la formación inicia el proceso para designar a un nuevo copresidente.