EE.UU. justifica suspender venta de armas a Taiwán porque necesita la munición en Irán

Durante una audiencia en el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado, Cao explicó que la medida responde a la necesidad de asegurar suficientes reservas de misiles e interceptores, aunque sostuvo que el país aún dispone de "abundantes" existencias.

El funcionario añadió que las ventas militares al extranjero se reanudarán cuando la Administración lo considere oportuno.

Además, durante la audiencia indicó que la decisión final sobre la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

La suspensión de la venta fue adelantada el viernes pasado por la Administración del presidente, Donald Trump, el mismo día que volvió de su visita de Estado a Pekín.

Horas antes de anunciar la suspensión de la venta, Trump había asegurado en una entrevista con Fox News que Taiwán había sido el tema central de sus conversaciones con su homólogo Xi Jinping.

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Desde 1979, Estados Unidos tiene un tratado con Taiwán de relaciones bilaterales donde se enmarca la venta de armas como una medida defensiva y durante décadas se han registrado múltiples ventas; en noviembre pasado se registró la más reciente, valorada en 19.000 millones de dólares.

Por su parte, el senador republicano Mitch McConnell expresó preocupación por la pausa, cuestionando el impacto estratégico de la medida; cuando escuchó la justificación de la Defensa.

El Gobierno Trump justificó la pausa bajo el supuesto del conflicto en Oriente Medio, pero de forma simultánea aseguró que la guerra está por terminar a la espera de un acuerdo con Teherán y con un cese el fuego vigente desde hace más de seis semanas.

Aunque la venta de armas a Taiwán está enmarcada en la jurisprudencia estadounidense, otras administraciones como la de Barack Obama han pausado de manera estratégica la venta cuando existen tensiones con Pekín.