El dueño de un negocio demanda al Gobierno de EE.UU. tras lesiones en redada migratoria

Rafie Shouhed reclama una indemnización por daños y perjuicios por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La demanda alega que el hombre sufrió fracturas, lesiones graves y traumatismo craneoencefálico, tras ser detenido en una redada migratoria el pasado 9 de septiembre en Van Nuys, una localidad en el noroeste de Los Ángeles.

Videos de las cámaras de seguridad captaron a agentes enmascarados irrumpiendo sin autorización en el negocio, empujando a Shouhed al suelo en un pasillo.

A pesar de la primera agresión, el dueño salió para hablar con los agentes sobre sus empleados. Pero estos lo insultaron y arrojaron violentamente al pavimento para echársele encima, alega la demanda.

Uno de los agentes le presionó el cuello con la rodilla mientras otro le torcía los brazos por detrás, a pesar de que él les dijo que recientemente se había sometido a una cirugía de corazón y tenía tres implantes, no podía respirar y necesitaba una ambulancia.

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La querella advierte que los agentes ignoraron sus súplicas y lo trasladaron esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció retenido casi 12 horas sin atención médica y le negaron las llamadas telefónicas, a pesar de ser ciudadano estadounidense naturalizado por más de cuatro décadas.

Además de las lesiones físicas e infligir intencionalmente angustia, la demanda alega la violación a la Ley Bane de California, que prohíbe interferir en los derechos constitucionales de una persona mediante la fuerza o la amenaza de violencia.

El abogado V. James DeSimone, que representa a Shouhed, dijo en una conferencia de prensa que su cliente no estaba huyendo, ni oponiendo resistencia, ni amenazando a nadie, cuando fue agredido.

"Tenemos la firme intención de exigir responsabilidades a los agentes federales cuando lesionan a una persona inocente y, acto seguido, actúan como si la Constitución no se aplicara a ellos. El daño que infligieron al Sr. Shouhed es profundo, perdurable y ha alterado el curso de su vida. Él está pasando por un momento muy difícil y sufre intensos dolores", agregó DeSimone.

Shouhed había presentado una denuncia el año pasado, la cual que el Gobierno Trump no respondió, por lo que ahora procedió a demandar formalmente.

El Gobierno ha estado en el ojo del huracán por la agresividad de los agentes en los operativos migratorios, que se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en Mineápolis.