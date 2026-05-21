El fenómeno Bad Bunny llega a España: 600.000 entradas vendidas en Barcelona y Madrid

Su 'Debí tirar más fotos' (Rimas Entertainment), álbum que también da nombre a la gira, se convirtió, con el permiso de Rosalía y 'Lux' (Sony), en el fenómeno musical de 2025.

El artista caribeño arrasó con todos los registros de la música en español y escaló al primer puesto de reproducciones en Spotify en todo el mundo gracias a 19.800 millones de escuchas.

El disco, un auténtico éxito y una revolución de la música urbana latina, llevó a Benito Antonio Martínez Ocasio (nacido en 1994) a estratos tan altos y desconocidos para el género como la final de fútbol americano (Super Bowl) de los EE.UU., donde se convirtió en el primer artista que animaba el descanso del partido cantando en español.

El hito no solo fue esa actuación de trece minutos, que condensó las dos horas y media que suelen durar sus espectáculo, sino que también sirvió para enfurecer al presidente Donald Trump, quien la describió "una de las peores de la historia".

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", publicó el presidente estadounidense, a lo que agregó que se trataba de "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos" y que no representaba sus "estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

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Estas palabras se enmarcaban en su cruzada antiinmigración encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Bad Bunny había dicho: "Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos", mientras recogía el premio Grammy de mejor álbum latino una semana antes de la Super Bowl.

El último disco de Bad Bunny tiene un claro espíritu anticolonialista. Y el alma está en lo musical, donde géneros tradicionales como la salsa y la plena (género tradicional puertorriqueño) prácticamente sobrepasas al todopoderoso reguetón.

Pero también en lo visual, pues dos sillas de plástico gobiernan la portada de 'Debí tirar más fotos', símbolo de austeridad de las clases populares latinoamericanas.

La cosa no se queda solo ahí porque Martínez Ocasio planta en cada ciudad su 'casita', una estructura que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados más importantes disfrutan del concierto.

Hasta ahora, el espectáculo, en el que imperan los cortes de 'Debí tirar más fotos', aunque también hay hueco para 'Un verano sin ti' (2022) e 'YHLQMDLG' (2020), ha llegado a República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón, además de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y ahora, primero estará en Barcelona este viernes y el sábado, y en Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, para continuar luego en otras capitales europeas como Lisboa, Londres, París y Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio después de 57 conciertos.