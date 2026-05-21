El fondo GQG Partners eleva al 5,03 % su participación en la brasileña Petrobras

Según un comunicado de Petrobras enviado al mercado, GQG Partners afirmó que se trata de una "inversión minoritaria" que no tiene por objeto "modificar la composición del control o la estructura administrativa" de la compañía.

"Actualmente, GQG Partners no pretende adquirir, en nombre de sus clientes, ninguna acción adicional emitida por la compañía con la intención de adquirir el control o modificar la estructura administrativa de Petrobras", reiteró la firma de Fort Lauderdale.

Petrobras está controlada por el Estado brasileño, pero tiene acciones negociadas en las bolsas de Nueva York, São Paulo y Madrid.

La petrolera ganó 32.663 millones de reales (unos 6.500 millones de dólares/ 5.600 millones de euros al cambio de hoy) en el primer trimestre de 2026, un 7,2 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Ya todo el ejercicio de 2025, la estatal multiplicó por tres sus beneficios hasta los 110.129 millones de reales (unos 22.000 millones de dólares) con respecto a 2024.