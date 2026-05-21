El presidente rumano impugna la ley que duplica el número de osos sacrificados

En un comunicado emitido por la oficina presidencial, el jefe del Estado rumano critica la subida hasta 859 del número de osos que pueden ser matados en 2026, una cuota que en 2025 fue de 426.

Para Dan se trata de "una medida desproporcionada, a menos que se demuestre científicamente que la población de osos pardos es excesivamente grande" y que no hay "otras soluciones para preservar el equilibrio ecológico y la seguridad de la población".

Además, alega que el Parlamento excedió sus competencias al establecer directamente, por ley, "cuotas de extracción" (matanza) para los animales, sosteniendo que es un asunto que compite al ámbito del Medio Ambiente.

La criticada ley fue adoptada después de registrarse un sostenido aumento de ataques de osos en el país balcánico, sobre todo en las regiones de los Cárpatos, donde muchos de estos animales han perdido el temor al contacto con los humanos y se adentran en zonas pobladas.

Según los datos oficiales, en las últimas dos décadas los ataques de osos causaron 28 muertos y más de 270 heridos.

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Hoy mismo, un hombre sufrió serias heridas en la pierna izquierda, los brazos, el abdomen y la espalda al ser atacado por uno de estos plantígrados en una zona de difícil acceso en la norteña comarca de Bistrita-Nasaud, cerca del lugar donde hace dos semanas fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba señales de ataque de un animal salvaje, probablemente un oso, según las autoridades.

Estudios recientes del Instituto rumano de investigación y desarrollo forestal cifran entre 10.419 y 12.770 el número de osos pardos que habitan en el país, una cifra muy superior a la de 4.000 que los expertos estiman como la ideal para mantener un equilibrio ecológico.