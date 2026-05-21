Encuentran en Portugal a dos niños franceses abandonados junto a una carretera

La PJ precisó en un comunicado que los dos menores fueron hallados el pasado 19 de mayo caminando solos, "aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora", junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), a unos 90 kilómetros al sur de Lisboa.

En este caso se investiga el posible delito de exposición o abandono.

El cuerpo policial añadió en la nota que las autoridades francesas ya habían emitido una orden de búsqueda para los menores y su madre, "después de que el padre denunciara su desaparición de su residencia en la localidad de Colmar, en Francia, cuando existía información de que podrían haber viajado a España o Portugal".

La PJ está ahora centrada en averiguar el paradero de la madre y en recabar pruebas que permitan demostrar si hay comisión de delitos.