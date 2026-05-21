Encuesta apunta a posibilidad de triunfo de ultraderecha en Colombia en la segunda vuelta

Según una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, publicada este jueves por el diario bogotano El Tiempo, Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene una intención de voto del 37,1 %, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 27,5 %.

El candidato izquierdista se estancó, pues cayó 0,4 puntos porcentuales frente al sondeo publicado en marzo por estas firmas, mientras que el ultraderechista creció 7,3 puntos.

En el tercer lugar aparece la senadora Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, con el 21,7 %, un leve crecimiento de 1,8 puntos porcentuales con respecto a la encuesta publicada por Guarumo y Ecoanalítica a finales de marzo, pero aún lejos de sus contrincantes.

Esta medición coincide con las de otras firmas en las preferencias del electorado en que será necesaria una segunda vuelta el 21 de junio, ya que ninguno de los candidatos tiene la fuerza suficiente para ganar en primera, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos válidos.

Si a la segunda vuelta llegan los candidatos de izquierda y ultraderecha, De la Espriella obtendría un 43,6 % de los votos frente al 40 % de Cepeda, que en todos los sondeos anteriores aparecía como ganador.

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En caso de que la segunda vuelta sea entre los senadores Valencia y Cepeda, la candidata uribista recibiría el 44,8 % de las papeletas y el aspirante oficialista el 39,9 %.

De la Espriella también se impondría en la segunda vuelta con el 32,2 % de los votos a la senadora Valencia, que recibiría el 30,3 %, agregó la encuesta.

La encuesta, que se hizo con 3.269 personas que viven en zonas rurales y 518 en áreas rurales, tiene un margen de error del 2,2 %.