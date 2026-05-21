España acusa a Rusia de desinformar y provocar con el uso de drones en países bálticos

Tanto la "desinformación" como las "reiteradas incursiones de drones" en el citado espacio aéreo "son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región" por parte de Rusia, que continúa en guerra con Ucrania, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores español en un comunicado.

España subrayó su "firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN", así como su apoyo a Ucrania "en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera".

Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania denunciaron recientemente el paso de drones en sus respectivos espacios aéreos, algunos de ellos ucranianos desviados y otros de origen desconocido, y han acusado a Rusia de pretender desinformar y sembrar la división con esta cuestión.

En opinión de estos países, Moscú está detrás de la aparición de dispositivos no tripulados, en un intento de desviar los drones ucranianos que lo atacan.

Estos episodios se producen en un momento en el que los conocidos como "ataques en profundidad" con drones por parte de Kiev contra la retaguardia rusa están funcionando y poniendo a Moscú bajo más presión.