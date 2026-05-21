Fracasa el intento de llevar a puerto el cadáver de la ballena muerta frente a isla danesa

"La necropsia y los exámenes de la ballena jorobada varada en el puerto de Grenaa ya no se llevarán a cabo mañana viernes, tal y como estaba previsto inicialmente", indicó a EFE Jane Hansen, jefa de división de la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente.

"La operación se ha suspendido temporalmente mientras el equipo de respuesta de emergencia estudia opciones alternativas para el transporte de la ballena", añadió.

Inicialmente los restos del cetáceo iban a ser trasladados este jueves al puerto de Grenaa, pero "no fue posible completar la operación de transporte prevista", después de "varios intentos" tras los que "la ballena ha quedado varada en un banco de arena a cierta distancia de la costa", según Hansen.

Embarcaciones de la Agencia Danesa para el Uso Ecológico del Suelo y el Medio Ambiente Acuático, además de efectivos de las autoridades locales, trataron de remolcar sin éxito a aguas más profundas el cuerpo sin vida del animal.

Las autoridades mantienen el objetivo de "transportar la ballena al puerto de Grenaa, ya que se considera que las instalaciones de dicho puerto son las más adecuadas para continuar con el trabajo de necropsia y recogida de muestras científicas", según Hansen.

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"No se espera que esto tenga lugar hasta después del fin de semana festivo", anticipó, en alusión al Lunes de Pentecostés.

El cetáceo representa una molestia para los residentes de Anholt, donde se encuentra el cadáver de la ballena, había precisado anteriormente Hansen, según recogió la agencia danesa Ritzau.

"Cuando se determina que es necesario retirar una ballena varada, es habitual realizar una autopsia y, al mismo tiempo, brindar a los investigadores la oportunidad de obtener valiosas muestras científicas a las que, de otro modo, sería difícil acceder", indicó tras el fallido transporte del cuerpo sin vida del animal.

Si no fuera posible el transporte, los exámenes del cetáceo se podrían llevar a cabo en la isla de Anholt, situada frente a Grenaa, indicó Hansen.

"Tan pronto como concluyan la autopsia y la toma de muestras, las partes restantes de la ballena se tratarán de acuerdo con la normativa y los procedimientos vigentes. Si todo va bien, la autopsia y el examen de la ballena tendrán lugar el viernes", afirmó.

En marzo, la ballena había quedado varada en la costa alemana del Báltico.

Tras varios intentos infructuosos de rescatar al animal, que después de lograr liberarse en varias ocasiones volvió a quedar varado una y otra vez, las autoridades alemanas optaron por dejar morir al cetáceo, debido también a su estado debilitado.

No obstante, una mediática iniciativa privada lanzó un nuevo rescate del animal, que fue trasladado a una piscina instalada en una barcaza y transportado a través de aguas danesas para ser liberado en el mar del Norte.

Tanto expertos alemanes como daneses habían advertido desde un primer momento del probable fracaso de la operación y criticado que el rescate únicamente infligía más sufrimiento al animal.