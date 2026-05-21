Georges Dambier, el fotógrafo que captó la alta costura "en movimiento"

La exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda' toma el título de la película de Jean-Luc Godard por elección de su comisaria, Anabela Becho, que considera a Dambier "un creador de primer orden" cuya obra sobre la alta costura parisina "posee una frescura que se anticipó al espíritu de la Nouvelle Vague".

La actriz y cantante Anna Karina, protagonista del filme del autor de 'À bout de souffle' (Al final de la escapada, 1960), es, además, una de las modelos que posaron para Dambier, al igual que una jovencísima Brigitte Bardot y muchas de las 'top model' de la época, como Capucine, Bettina, Dorian Leigh y Simone D'Aillencourt.

El fotógrafo francés retrató a estas y otras mujeres luciendo modelos de Dior, Chanel, Fath, Givenchy y, por supuesto, Balenciaga.

Con ellas puso en práctica lo que denominó la 'couture en movimiento', la alta costura fuera de los estudios, en enclaves parisinos como la Place Vendôme, Montmartre, el Sena y los Campos Elíseos, pero también en escenarios de Marruecos, Brasil, Tahití, Ceilán, Córcega, España y Portugal.

Dambier nació en 1925, estudió dibujo, pintura y diseño publicitario, trabajó como fotoperiodista y en 1947 logró fotografiar a Rita Hayworth por un "golpe de suerte", lo que supuso un gran empujón para su carrera.

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Para 'France Dimanche' inmortalizó a importantes figuras del mundo del arte y la sociedad, hasta que en 1951 Hélène Gordon-Lazareff lo invitó a colaborar con 'Elle', la revista que fundó seis años antes.

En 1990 cambió París por la finca familiar de la Dordoña, donde 14 años después su hijo Guillaume decidió recuperar y reconstruir el ingente archivo de su padre. Gracias a esta labor la obra de Dambier comenzó a vivir un renacimiento que la llevó a ser expuesta en ciudades como Nueva York y Londres.

El fotógrafo falleció el 30 de mayo de 2011, casualmente una semana antes de la inauguración del Museo Balenciaga, donde este jueves su hijo Guillaume acudió a la presentación de 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda', que reúne 77 imágenes y que permanecerá abierta al público hasta el 13 de diciembre.

El primer trabajo que Dambier publicó en 'Elle' fue también el primer desfile de Hubert de Givenchy, en 1952. La exposición conecta ahora al fotógrafo con la gran muestra temporal del museo, 'The Givenchiaga Family' (La familia Givenchiaga), que a su vez explora la convergencia entre Balenciaga y el diseñador francés, a quienes unió una profunda amistad y una afinidad creativa.

La exposición se articula en torno a siete ejes temáticos representativos tanto de la obra de Dambier como de la sociedad del momento, con secciones dedicadas a Balenciaga y Givenchy.

"En su obra, el tiempo y la memoria se entrelazan con la costura parisina y sus tradiciones, ofreciendo un valioso testimonio de una de las épocas doradas de la historia de la moda", destacó durante el acto Becho, historiadora de moda y vinculada al Museo de la Moda de Lisboa (Mude).