Ilya Espino, líder de la ampliación del Canal de Panamá, nueva administradora de la vía

"He hablado con la nueva Administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños", expresó Mulino en su cuenta de X.

Espino de Marotta, que inició su carreta en la vía acuática en 1985, sustituye a Ricaurte Vásquez en el cargo de administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un puesto que se ejerce por siete años con la posibilidad de la reelección.

Hasta ahora, Espino de Marotta se había desempeñado, desde enero de 2020, como la subadministradora del Canal.

Como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería de la ACP lideró el proyecto de ampliación de la vía inaugurado en junio de 2016 tras casi una década de trabajos y un costo de al menos 5.000 millones de dólares.

Como nueva administradora del paso navegable, Espino de Marotta tendrá como reto el desarrollo de un gran programa de inversiones para la próxima década, que involucra más de 8.500 millones de dólares y la construcción de un nuevo embalse que alimente el Canal, un gasoducto y dos puertos.

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El administrador del Canal de Panamá, que es un ente autónomo del Estado panameño que cuenta con título constitucional, es elegido por la Junta Directiva de la vía, que está integrada por once miembros.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con un alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

El Canal, el único de agua dulce del mundo, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza saliendo o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.