India evalúa un plan coordinado para frenar el desplome de la rupia ante la guerra en Irán

"Estamos monitoreando la situación. Todas las ramas del gobierno están trabajando en equipo. Se están considerando varias medidas", declaró Goyal tras una cumbre económica en Nueva Delhi.

El ministro indio se refirió a un entorno "complejo" a nivel internacional, derivado de la guerra entre Irán y Estados Unidos y las disrupciones del suministro energético, clave para el gigante asiático, que importa más del 80 % del petróleo que consume.

"La situación a nivel mundial es bastante compleja, pero tenemos la confianza y la firme convicción de que saldremos victoriosos incluso en estos tiempos difíciles", declaró Goyal, que aseguró que no se frenará la importación de ningún bien por el momento.

La rupia se ha mantenido bajo presión en las últimas semanas debido al aumento de los precios del petróleo crudo, los elevados rendimientos de los bonos mundiales, la salida de capitales extranjeros y las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados globales.

La moneda india, que arrastra nueve sesiones a la baja en los últimos días, alcanzó un mínimo histórico de 96,88 rupias por dólar estadounidense el miércoles.

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La aclaración se produce apenas dos semanas después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, apelara a los ciudadanos a reducir drásticamente el uso de vehículos privados, viajar en metro y evitar la compra de oro y aceites importados para frenar la salida de divisas.

"Hemos hecho un llamamiento a todos los ciudadanos de la India para que sean más conscientes de sus gastos en productos que dependen de las importaciones (...) Estoy muy orgulloso de todos los indios que han tomado en serio el llamamiento del primer ministro", concluyó el titular de comercio indio.

Según el medio local The Hindu, el desplome ha encendido las alarmas en el Banco de Reserva de la India (RBI), cuyas autoridades ya evalúan medidas de choque regulatorias y de liquidez para frenar la volatilidad cambiaria.