Inician inspección laboral a alcalde peruano que disparó pistola eléctrica contra asesor

El episodio se conoció en la víspera tras viralizarse en redes sociales las imágenes del hecho, donde se aprecia al exministro y actual alcalde del distrito limeño de Surco, Carlos Bruce, disparar una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio, quien cae desplomado al sentir la descarga eléctrica.

Al asesor que recibe el disparo se le ve prepararse para el momento al tensar los brazos mientras un hombre trata de sostenerlo para que no se golpee al caer, lo que le causa risa al alcalde.

Tras las críticas generadas por la difusión el video, Bruce aseguró -en sus redes sociales- que "las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza".

"Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores", aseguró Bruce.

Sin embargo, Bobbio señaló -en un comunicado- que, "con todo gusto, y para desvirtuar a los defensores de los delincuentes, que indican que estas armas no deben ser usadas porque pueden matarlos, recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada, Surco se convirtió en el primer distrito de Perú en dotar a su cuerpo de serenazgo con este tipo de armas, al recibir 150 unidades modelo Taser 10, junto con cámaras corporales.

Las pistolas eléctricas son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona mediante la aplicación de descargas eléctricas controladas.

El dispositivo tiene un alcance de hasta catorce metros y permite realizar diez disparos sin necesidad de recarga inmediata. Además, tiene un sistema de puntería láser verde visible.