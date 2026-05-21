Jefe del Ejercito paquistaní viaja hoy a Teherán para mediar entre EEUU e Irán

“El mariscal de campo Asim Munir, comandante del Ejército de Pakistán, viaja hoy a Teherán para continuar las conversaciones y consultas con los altos cargos de Teherán, en su calidad de mediador entre Teherán y Washington”, indicó la agencia ISNA.

El medio no ofreció más detalles de la visita.

En Teherán se encuentra en estos momentos el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó ayer a la capital iraní con un nuevo texto de negociaciones en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Irán se encuentra sopesando esta nueva propuesta estadounidense, basada en el texto que presentó Irán hace varias semanas y sobre el que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

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Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

"Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut.