Jueza de Los Ángeles es amonestada por decir a posibles jurados que "aprendieran inglés"

La Comisión de Desempeño Judicial (CJP, en inglés) amonestó a la jueza Susan Bryant-Deason por “socavar la confianza pública” de imparcialidad del sistema judicial y ser “grosera y descortés”.

Bryant-Deason, quien ha trabajado por más de tres décadas en las cortes de Los Ángeles, hizo las declaraciones en el inicio de un juicio en septiembre de 2023.

Los comentarios de la jueza fueron dirigidos a dos inmigrantes de origen chino que se presentaron para cumplir el llamado de la corte a su deber de ser jurado, tras vivir más de dos décadas en EE.UU., cada uno.

Bryant-Deason interrogó a uno de los inmigrantes sobre las razones por las que quiso vivir en EE.UU. para añadir: "Usted no habla inglés. No está haciendo nada en nuestra sociedad. No puede formar parte de un jurado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace usted aquí?", según información citada por The Metropolitan News Enterprise.

La jueza también interrogó a un segundo potencial jurado sobre si "alguna vez había pensado en tomar clases de inglés" para después decir que sería “buena idea” que asistiera a unos cursos.

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"No considero que su nivel de inglés sea lo suficientemente bueno para este jurado. Gracias por haber venido y por tener el privilegio de estar en los Estados Unidos como ciudadana estadounidense y de poder servir en un jurado. Debería estar muy agradecida. Aprenda inglés", agregó Bryant-Deason.

Aunque la comisión reconoció que la jueza posee un historial disciplinario impecable, dijo que los comentarios de Bryant-Deason —independientemente de su intención— "socavaron la confianza pública en la integridad y la imparcialidad del sistema judicial".

Por medio de sus abogados, la jueza reconoció que la formulación de las preguntas dirigidas a los dos miembros del jurado en cuestión podría, en retrospectiva, haberse expresado de una manera más acertada.

No obstante, rechazó categóricamente cualquier insinuación de haber actuado con sesgo o prejuicio, en un juicio en el que tuvo que elegir a los doce jurados entre 400 personas.