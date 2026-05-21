La Bolsa de México pierde el 0,74 %, rompe su racha positiva y baja a 68.384,41 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en los mercados de Estados Unidos se observaron ganancias", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,74 % para interrumpir una racha de tres sesiones de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, destacaron las caídas de las emisoras: GCC (-4,19%), Gentera (-3,96 %), Bimbo (-3,03 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,97 %) y Pinfra (-2,61 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que, pese al retroceso de este jueves, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 0,78 % y un rendimiento del 6,34 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,3 unidades por billete verde, frente a los 17,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 186,7 millones de títulos por un importe de 14.894 millones de pesos (unos 860 millones de dólares).

De las 698 empresas que cotizaron en la sesión, 390 cerraron con sus precios al alza, 279 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 8,81 %; los de la línea aérea Aeroméxico, (AERO), con el 4,78 %, y los de la firma Grupo Bursátil Mexicano (GBM O), con el 4,38 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de la empresa de materiales de construcción GCC (GCC), con el -4,19 %; las de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el -3,96 %, y las de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -3,65 %.