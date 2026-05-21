La española Martínez Bayona reflexiona en Cannes sobre la vida eterna en 'The end of it'

"La primera persona que vivirá 150 años ya ha nacido", afirmaba aquel artículo que leyó Martínez Bayona hace varios años y que le llevó a pensar "qué tipo de sociedad seríamos si pudiéramos reparar siempre el cuerpo", explica en una entrevista con EFE recién llegada a Cannes.

Ahora, con la muerte como final asegurado, son los miedos, las relaciones, la propia vida, la que nos sostiene, pero si pudiéramos vivir eternamente sería difícil encontrar motivaciones, reflexiona la cineasta.

Eso es exactamente lo que le pasa a la protagonista de su película, Claire (Rebecca Hall), una artista que festeja sus 250 años justo después de romperse el último hueso real que le quedaba en el cuerpo, reemplazado inmediatamente y en un proceso rápido e indoloro.

Claire decide que quiere ser mortal y así se lo comunica a sus amigos en una surrealista fiesta de cumpleaños. Pero se topa con la realidad: "morirse no es fácil, dejar todo atrás no es fácil", resalta Martínez Bayona.

Con una cuidada estética y unos actores de alto nivel, la película, rodada en Tenerife, fue seleccionada para Cannes, algo de lo que se enteraron hace apenas un mes, justo cuando acababan de terminar el filme.

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Pero su participación en Cannes no ha llegado "de la noche a la mañana". La realizadora, nacida en Reus en 1989 y afincada en Londres en 2014, tiene una larga experiencia como cortometrajista, con títulos como 'Mia, 'Wake' o 'Such Smal Things', que han recibido bastantes premios.

Pero con su primer largometraje ha dado un gran salto y ha pasado por un proceso de aprendizaje a todos los niveles.

Empezando por el largo camino hasta llegar a hacer la película. Empezó con una idea a la que se fueron sumando productoras interesadas, como la española Fasten, y al final se unió la BBC, que fue el momento en el que todo se aceleró.

"Fue rocambolesco", describe la cineasta, que recuerda cómo por diferentes razones su proyecto acabó en manos de unas directoras de casting muy buenas y eso hizo que entraran estrellas como Hall, García Bernal y Rapace.

Algo que ella no había soñado cuando empezó a escribir el guion en la pandemia y finalmente pudo empezar a rodar hace un año.

"Cuando trabajas con gente de este nivel es todo muy diferente", cuenta Martínez Bayona, que alaba a Hall, "una actriz 360" y al resto de miembros del reparto, a los que solo tenía que dar indicaciones cuando era muy necesario.

Pese a todo, reconoce que ha sido un proceso doloroso, con "momentos de pensar cómo salir adelante", pero se apoyó en su equipo y al final todo salió bien.