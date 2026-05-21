La justicia europea avala congelar bienes vinculados indirectamente a sancionados rusos

La corte europea concluyó que "los conceptos de 'propiedad' y de 'control' deben interpretarse en el sentido de que abarcan cualquier forma de poder o de influencia ejercida sobre esos bienes, incluso sin que exista un vínculo jurídico directo con ellos", indicó el TJUE en una nota de prensa.

La sentencia responde a varios casos en Italia relacionados con sociedades y un yate vinculados a estructuras registradas en Bermudas, cuyos beneficiarios o constituyentes habían sido objeto de sanciones europeas en 2022.

El TJUE señaló que las autoridades pueden tener en cuenta indicios como relaciones entre los beneficiarios y los gestores de las estructuras, cambios societarios previos a las sanciones o mecanismos jurídicos "innecesariamente complejos" para determinar si existe control real sobre los bienes.

El tribunal subrayó que esa interpretación amplia busca evitar que las sanciones puedan ser eludidas mediante estructuras jurídicas interpuestas, aunque formalmente los bienes no pertenezcan ya de manera directa a la persona sancionada.