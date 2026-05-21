La música enseña a los seres humanos a ser sociales, dice la guitarrista Berta Rojas

Rojas, que este sábado ofrecerá un nuevo recital en Asunción -la capital de Paraguay- después de tres años, aseveró que los humanos pueden aprender "todas las cosas que aparentemente" desean olvidar, como la solidaridad y la empatía, cuando hacen música.

"Aprendemos a mirarnos a los ojos, a darnos la entrada, aprendemos la empatía de sentir cuando tu compañero es frágil y tienes que apoyarlo, aprendemos la solidaridad del trabajo en conjunto cuando nos miramos todos y estamos listos para comenzar y vamos a abrazar todos una partitura", dijo la cuatro veces nominada al Grammy Latino.

"Yo creo que de eso se trata, de aprender a bucear profundo en lo que sea que estamos explorando y aprender otra vez que los humanos estamos hechos para esto, para ser sociales, para mirarnos a los ojos, para sentirnos, creo que si algo la música puede enseñar es eso", añadió.

El sábado, Rojas presentará a sus compatriotas su trabajo La Huella de las Cuerdas, en el que dijo rescata el papel que han tenido la guitarra y los instrumentos de cuerda pulsada para dar voz "a tantas culturas y a tantas expresiones musicales" en América Latina a través de los tiempos.

La paraguaya, que es la primera guitarrista latinoamericana en desempeñarse como profesora asociada del Berklee College of Music (Universidad de Música de Berklee, EE.UU.), también apuntó que los docentes deben dejar fluir la creatividad de los jóvenes estudiantes.

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"No hay nada más hermoso que la creatividad que tiene una persona, y esa creatividad uno puede arruinarla muy fácilmente si es que uno trata de encorsetarla, si uno trata de ponerle límites. Entonces, lo que uno trata de hacer en una sala de clases es justamente dejar fluir, para que esa creatividad que trae el joven sea alimentada, potenciada, respetada, para que ella no tenga límites", señaló.