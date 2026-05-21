La película 'Una quinta portuguesa' abre la Muestra de Cine Español en Bogotá

La Muestra, que se extenderá hasta el próximo 2 de junio, ofrece "una cuidada selección de títulos representativos de la cinematografía española" en un recorrido audiovisual que busca establecer un diálogo del cine contemporáneo con sus raíces y que combina clásicos y obras recientes.

El consejero Cultural y Científico de la Embajada de España, Alberto Miranda, destacó en el acto inaugural, en la Cinemateca de Bogotá, el valor del cine como espacio de diálogo, memoria y reflexión colectiva.

"En un espacio sociocultural dominado por la inmediatez, el consumo cultural en solitario y la comodidad que ofrecen las plataformas digitales, la Muestra de Cine Español es una reivindicación de la visita a la gran pantalla como experiencia colectiva", manifestó el diplomático.

Miranda agregó que la Muestra, compuesta por 17 producciones, "es una gran oportunidad para que el público colombiano conozca películas recientes, que no se han estrenado todavía en el país, que han pasado con éxito por festivales y por las pantallas españolas".

'Una quinta portuguesa', la cinta escogida para la inauguración de la Muestra, se estrenó en el Festival de Málaga en marzo de 2025 y este año recibió tres nominaciones a los Premios Goya a Mejor guion original (Avelina Prat), Mejor actor protagonista (Manolo Soto) y Mejor actriz de reparto (María Medeiros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este drama, Fernando, un apacible profesor de geografía, queda devastado y sin rumbo por la desaparición de su mujer, lo que lo lleva a suplantar la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, "donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece", señala la sinopsis.

La Muestra está organizada en dos ejes, el primero de los cuales se titula 'Actualidad', que incluye además de 'Una quinta portuguesa', otras producciones contemporáneas, como 'La cena', 'La buena letra' o 'Rondallas', que han destacado igualmente por sus nominaciones a los Goya.

El otro eje es 'Antes de que todo cambie’, en el que se podrán ver clásicos como '7 vírgenes', ‘El viaje de Carol’, ‘Barrio', 'El Bola' o 'La lengua de las mariposas', cuyas historias encuentran en la infancia "una forma singular de observar y comprender el mundo", según la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España.

Como es tradición, la Muestra de Cine Español incluye proyecciones en diez ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira, Santa Marta y Villa de Leyva.

Más allá del cine, la muestra también incorpora espacios de diálogo y formación, como encuentros con creadores, clases magistrales y conversaciones abiertas.

"La XIII Muestra de Cine Español invita así a descubrir un cine que, más allá de narrar historias, se convierte en una herramienta para interpretar la realidad, generar preguntas y conectar pasado y presente a través de la mirada cinematográfica", indicó la Consejería Cultural.