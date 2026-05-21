La Policía investiga caso de abuso sexual en preescolar de Lisboa con múltiples víctimas

Una fuente de la Policía Judicial portuguesa (PJ) explicó este jueves en declaraciones a EFE que sospechan que el detenido, que se encuentra en prisión preventiva desde el viernes, podría haber causado más víctimas, ya que "trataba con muchos otros niños".

"Este trabajo tiene que ser hecho con cuidado", afirmó la misma fuente.

De acuerdo con los datos de la PJ, el detenido ejercía de "auxiliar de acción educativa" en una escuela en Lisboa y pudo haber cometido "por lo menos" seis delitos de abuso sexual en niñas de entre cuatro y seis años.

En ese centro, el sospechoso era responsable de cuidar a menores en edad preescolar, "sobre todo, en el periodo de la siesta".

"Cuando se encontraban sin acompañamiento de cualquier otro adulto o trabajador, el agresor se aprovechaba de esa circunstancia para la práctica de actos sexuales relevantes sobre los niños que se encontraban bajo su supervisión", indicó la PJ en un comunicado.

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Los hechos investigados, denunciados por la propia escuela, ocurrieron presuntamente entre los meses de abril y mayo de este año.