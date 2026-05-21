La UE ve "completamente inaceptable" el trato infligido a los activistas de la Flotilla

"El trato dado a los activistas de la Flotilla en el vídeo compartido por el ministro Ben Gvir es completamente inaceptable, tal y como también han señalado miembros de su propio Gobierno", señaló en un comunicado el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

La diplomacia comunitaria subrayó que "toda persona detenida debe ser tratada con seguridad, dignidad y de conformidad con el derecho internacional".

"Pedimos al Gobierno israelí que garantice la protección y un trato digno a estos activistas, entre ellos varios ciudadanos de la UE. Pedimos la rápida liberación de todos", añadió el Servicio de Acción Exterior.

La víspera, numerosos países europeos convocaron a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país.

Ben Gvir visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.

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Bélgica ha calificado las imágenes de "profundamente perturbadoras" y ha convocado al embajador israelí, mientras que la diplomacia española ha tildado de "monstruoso, indigno e inhumano" el trato del ministro a los activistas y la diplomacia francesa ha calificado las imágenes de "inadmisibles".

Los tres países están entre los que han convocado a los máximos representantes diplomáticos israelíes para transmitirles su indignación, al igual que Italia, mientras que otros países como Países Bajos, Portugal, Grecia y Turquía también han reprobado el comportamiento del político ultranacionalista.

El propio primer ministro israelí ha condenado la actitud de Ben Gvir porque la manera en la que trata a los activistas, asegura, "no se ajusta a los valores y normas de Israel", un rechazo al que se ha sumado su ministro de Exteriores.