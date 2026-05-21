Mueren cinco policías hondureños en acción contra narcotráfico en frontera con Guatemala

"Se ha confirmado el hallazgo de los cinco cuerpos de nuestros compañeros asignados a Dipampco", dijo el portavoz de la institución, Edgardo Barahona, en declaraciones al Canal 3, de Tegucigalpa.

El enfrentamiento se produjo en el sector de Corinto, en la frontera entre Honduras con Guatemala, cuando los cinco agentes de la Dipampco intentaban capturar a un presunto miembro de una estructura vinculada al narcotráfico, explicó la misma fuente.

Detalló que los cuerpos fueron localizados horas después en una zona montañosa, tras haber sido “sometidos y privados de la libertad” por integrantes del grupo delictivo, sin precisar si hay otras personas fallecidas.

Equipos de Medicina Forense realizan el levantamiento de los cuerpos para su posterior identificación, precisó.

Este hecho constituye la segunda masacre registrada este jueves en Honduras, país que reporta un promedio diario de entre 10 y 12 homicidios, según cifras oficiales.

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El portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), Yuri Mora, confirmó la muerte hoy de al menos 19 personas por hombres armados, vestidos con uniformes policiales, en una finca en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, una región afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

"El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo equipo lleva un conteo de seis personas. Estamos hablando entonces de 19 cuerpos hasta el momento", dijo Mora a periodistas.

La matanza ocurrió en la madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (Colón), cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por el grupo armado.

El portavoz de la Fiscalía hondureña advirtió que el número de fallecidos podría elevarse, ya que los peritos forenses "continúan trabajando" en Trujillo.

En 2022, el Gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro (2022-2026) creó una comisión especial para buscar una solución pacífica al conflicto en Colón, principalmente en lo que se conoce como el valle del Aguán, aunque los esfuerzos no han dado resultados.

Según autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, actores políticos y el narcotráfico.