Operación internacional desmantela red privada virtual First VPN, usada en el cibercrimen

El principal administrador del servicio, localizado en Ucrania, ha sido interrogado a petición de un juez de instrucción francés, en presencia de investigadores franceses de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, indicó la fiscal de París Laure Beccuau en un comunicado.

En el marco de la operación, señaló Beccuau, se han incautado 33 servidores en distintos países europeos.

En total, se han transmitido 83 expedientes relativos a 506 usuarios en los países asociados a la operación, precisó.

La infraestructura habría sido utilizada por más de 5.000 cuentas y vinculada a investigaciones sobre ataques de 'ransomware', como Phobos, que apareció por primera vez en 2018 y en la actualidad sigue siendo una amenaza para los servidores de las empresas, según la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía Judicial de la Prefectura de Policía de París y la Oficina de lucha contra la ciberdelincuencia (OFAC).

La investigación se inició en diciembre de 2021 por la sección especializada en ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, tras detectarse el uso reiterado de este servicio VPN para cometer delitos en perjuicio de víctimas en Francia.

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First VPN, operativo desde 2014, permitía redirigir las conexiones a través de servidores intermedios, dificultando la identificación del origen del tráfico y presentándose como un servicio no cooperativo con las fuerzas de seguridad, explicó la Fiscalía de París.

El servicio -añadió- ofrecía distintos niveles de anonimato en función de tarifas escalonadas y se promocionaba exclusivamente en foros de ciberdelincuencia.

En marzo de 2022 se abrió una investigación judicial en Francia por múltiples delitos, entre ellos complicidad en acceso y mantenimiento fraudulento en sistemas de tratamiento automatizado de datos, modificación de datos, obstaculización de sistemas informáticos, así como participación en extorsión en banda organizada y asociación de malhechores, recordó la fiscal en su comunicado.

La creación en 2023 de un equipo conjunto de investigación con los Países Bajos derivó en la puesta en marcha de un equipo operativo en Europol, con apoyo de España y Suecia.

Estados Unidos, Canadá y Alemania han contribuido a la investigación, mientras que Ucrania, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Rumanía participaron en una jornada de acción coordinada.