Panamá, bajo alerta de calor, con una sensación térmica de hasta 42 grados Celsius

La sensación térmica es la percepción de frío o calor que tiene una persona según una combinación de parámetros meteorológicos.

"En el transcurso del día se mantendrán condiciones que podrían alcanzar las categorías de 'precaución extrema' y 'peligro', incrementando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente ante exposiciones prolongadas al sol o actividades físicas intensas", indica la alerta del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que estará vigente hasta el próximo sábado.

Durante el día las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y los 36 grados Celsius, con una humedad relativa superior al 70 %, generando una sensación térmica de entre 36 y 42 grados Celsius, precisa la oficina de Meteorología e Hidrología.

En las noches, las temperaturas estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, con una sensación térmica de entre 29 y 33 grados, agrega la información oficial.

Esto es debido a que la persistencia de condiciones atmosféricas favorecen un ambiente cálido, con una alta incidencia de radiación solar, afirma el pronóstico del IMHPA.

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Y aunque se presenten algunos episodios de aguaceros o lluvias aisladas, estos no serán suficientes para refrescar la superficie ni mantener un ambiente fresco, subraya.

Ante la presencia de cielos con escasa nubosidad que favorecen el incremento de la radiación directa incidente sobre el país, se recomienda a las personas evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, añaden las autoridades.

Panamá, que es un país de clima predominante tropical y con una temperatura media que generalmente varía entre los 24 y los 32 grados Celsius, se encuentra en la transición entre la temporada seca (verano), que comienza en diciembre y generalmente se prolonga hasta abril, y la lluviosa que comienza en mayo.