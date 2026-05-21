RDC, Uganda y Sudán del Sur se reunirán este fin de semana para abordar el brote de ébola

Tras una petición de las autoridades ugandesas, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la UA informaron en un comunicado de que están organizando la reunión para reforzar "la preparación regional, la coordinación de la respuesta y la alineación política" para abordar el brote.

El encuentro en la capital ugandesa congregará a ministros de Salud, altos funcionarios gubernamentales, institutos nacionales de salud pública, expertos técnicos y socios regionales e internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Además, se armonizarán las estrategias de preparación y respuesta a través de las fronteras y entre los países afectados y en riesgo, se identificarán las deficiencias operativas y se reforzará la colaboración entre gobiernos, instituciones regionales y socios para prevenir una mayor propagación del brote y proteger a la población.

La conferencia se centrará en los "pilares clave" de la respuesta, que incluyen la coordinación, la vigilancia, la gestión de casos, el control de infecciones, los sistemas de laboratorio, la logística, la comunicación de riesgos, la participación comunitaria, la investigación, las finanzas y la movilización de recursos.

El brote, declarado el pasado viernes y que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, menos frecuente, para la que no hay vacuna y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, y se ha extendido a las provincias orientales de Kivu del Norte y a Kivu del Sur, territorios ambos inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda ha confirmado dos casos importados en Kampala y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso de ébola reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.