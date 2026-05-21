Rodrigo Paz cambia al ministro de Trabajo en medio de las protestas contra su Gobierno

El abogado Williams Bascopé juró como nuevo ministro en la casa de Gobierno en La Paz, en reemplazo de Edgar Morales, quien horas antes confirmó a los medios su dimisión "para pacificar el país".

Paz agradeció a Morales "por su esfuerzo" e "intentos" para dialogar con algunos sectores movilizados y destacó que Bascopé tiene las mismas "convicciones".

"Ahora empieza una nueva etapa, con energías renovadas, siempre pensando en la patria", agregó.

También reiteró que se creará un Consejo Económico y Social donde converjan las "organizaciones vivas" y regionales "para debatir diferentes temas, entre ellos empleo".

El mandatario, que lleva seis meses en la Presidencia, sostuvo este jueves que "las organizaciones sociales siempre tendrán" un espacio para el diálogo con su Gobierno.

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En la víspera, Paz anunció un "reordenamiento" en su gabinete de ministros para que sea "más ágil, más cercano" y tenga "una capacidad de escucha" de las demandas de distintos sectores, además de la creación del consejo para socializar las reformas que prevé realizar e incluir de esa forma en su Gobierno a "todos los sectores".

Este jueves, la COB realizó una marcha integrada por mineros y fabriles que partió desde el límite de la ciudad vecina de El Alto hacia el centro histórico de La Paz.

La manifestación llegó hasta las calles cercanas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano, pero en esta oportunidad sin incidentes como ocurrió el lunes, cuando una movilización de la COB, campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) derivó en disturbios y saqueos en La Paz.

En declaraciones a los medios, el dirigente fabril Eduardo Ferrufino criticó las denuncias penales contra dirigentes como el máximo líder de la COB, Mario Argollo, y sostuvo que aunque los arresten, las manifestaciones continuarán.

Ferrufino también consideró que "no va a cambiar nada" con el nuevo ministro de Trabajo y, además, aseguró que las personas que bloquean carreteras están permitiendo el paso de "ayuda humanitaria".

Tras los disturbios del lunes, Argollo y otros dirigentes fueron denunciados por el Gobierno por delitos como instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y bloqueos de carreteras desde hace 16 días que exigen la renuncia de Paz, y que están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.