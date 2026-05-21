Rubio advierte a Cuba tras la imputación de Raúl Castro en EE.UU.

El ejército estadounidense anunció que el portaviones “USS Nimitz” y sus buques de escolta habían ingresado al Caribe, aunque el presidente Donald Trump descartó que su despliegue tuviera como objetivo intimidar a Cuba.

Rubio, cubanoestadounidense y acérrimo opositor del gobierno de La Habana, describió la isla, ubicada a unos 145 kilómetros de Florida, como un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica.

“Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”, dijo el secretario de Estado a periodistas en Miami.

“No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados”, agregó.

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Rubio señaló que Estados Unidos prefería “siempre una solución diplomática”, pero advirtió que Trump tenía otras opciones ante Cuba, que “siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional”.

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El secretario de Estado también indicó que Cuba había aceptado en principio una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda a cambio de reformas.

Añadió, sin embargo, que aún no era seguro que Washington aceptara las condiciones de La Habana, ya que Estados Unidos insiste en no colaborar con GAESA, la empresa controlada por los militares que domina la economía de la isla.

A principios de este mes, Washington impuso sanciones a GAESA.

Rubio afirmó el jueves que la hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, Adys Lastres Morera, residente en Florida, había sido detenida y estaba bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

En una publicación en X, dijo que ella había estado “gestionando activos inmobiliarios... al mismo tiempo que ayudaba al régimen comunista de La Habana”. Y que el departamento de Estado le revocó el estatus de residente permanente.