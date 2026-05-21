Rusia prohíbe a Armenia la importación de flores a poco más de dos semanas de elecciones

El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor) dijo haber detectado desde principios de año 135 casos de infracciones entre casi 100 millones de flores importadas del país caucásico.

Por ello, decidió prohibir la importación "para la defensa del bienestar fitosanitario y el potencial exportador de Rusia", medida que estará en vigor hasta que concluya el análisis de los resultados de la inspección.

En particular, los expertos estiman que Rusia importa un 10 % de los tulipanes de Armenia, lo que se traduce en unas 10 millones de unidades, que serían más baratos que los importados de Ecuador.

Recientemente, el organismo de defensa del consumidor en Rusia, Rospotrebnadzor, suspendió la venta e importación del agua mineral armenia Dzhermuk por motivos sanitarios.

Dicha táctica ya fue empleada en el pasado por las autoridades rusas en relación con el agua mineral georgiana Borjomi o el vino moldavo.

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El portal independiente The Insider publicó este martes una investigación en la que denunció que, tras los fracasos de Moldavia y Hungría, el Kremlin ha decidido concentrar todos sus recursos en influir en Armenia.

El medio vinculó a la oposición armenia con los servicios de inteligencia rusos y aseguró que numerosos agentes, incluido militares, fueron enviados a Ereván con el objetivo de avivar la propaganda rusa e interferir en las decisiones políticas del país.

El Ministerio de Exteriores ruso negó este jueves tajantemente esas informaciones, que calificó de "mentiras descaradas" y de "provocación orquestada" desde Bruselas "para ejercer presión psicológica sobre los diplomáticos rusos e intimidar al público armenio antes de las elecciones".

Las tensiones bilaterales se dispararon después de que Pashinián mantuviera en el Kremlin un enfrentamiento dialéctico con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el que le recordó que Armenia "es un país democrático" que no admite presiones de Moscú.

Entonces, Putin se pronunció a favor de la participación en los comicios de fuerzas "prorrusas", en alusión a Samvel Karapetián, un oligarca bajo arresto domiciliario que hizo su fortuna en Moscú, a lo que Pashinián respondió que, según la legislación, los ciudadanos con doble ciudadanía no pueden concurrir a los comicios.

Además, el líder ruso propuso a Armenia la celebración de un referéndum para decidir de una vez por todas si quiere ingresar en la Unión Europea o permanecer en la Unión Económica Eurasiática liderada por Moscú.

Desde entonces, los altos funcionarios rusos insisten en que Ereván "no puede sentarse en dos sillas al mismo tiempo" y advierten que el país perderá miles de millones de dólares si opta por la UE, aunque Armenia insiste en que aún no ha tomado una decisión.

El Kremlin también pidió explicaciones a Pashinián por invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, donde realizó afirmaciones que Moscú interpretó como amenazantes para la seguridad nacional.