Stellantis reducirá en 800.000 unidades sus capacidad en Europa sin cerrar plantas

La compañía indicó en un comunicado que en ese periodo prevé invertir 60.000 millones de euros, y que esa reducción de capacidades se hará en primer lugar mediante la reconversión de algunas fábricas, y citó la de Poissy en Francia, que se va a dedicar a la fabricación de piezas de recambio y a la deconstrucción de vehículos.

Otra parte importante de ese recorte llegará con el desarrollo de alianzas, como en las instalaciones de Madrid y Zaragoza en España o Rennes en Francia.

En esas tres plantas de Stellantis, la empresa va a reservar una parte de sus capacidades a sus socios chinos Leapmotor (en las dos primeras) y Dongfeng (en la tercera), con los que ha anunciado acuerdos para que ensamblen allí sus vehículos destinados al mercado europeo.

La empresa subrayó que el recorte de sus capacidades en Europa se va a llevar a cabo "velando por preservar los empleos industriales, y su consejero delegado, Antonio Filosa, subrayó que "está previsto que eso se lleve a cabo sin que implique el cierre de ninguna planta".

Con esa disminución de capacidades, el grupo pretende elevar la tasa de utilización de sus plantas en el Viejo Continente del 60 % al 80 % en 2030.

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En Estados Unidos, sin embargo, Stellantis va a incrementar su producción y ése será el mecanismo para elevar así el nivel de utilización de sus factorías también al 80 % en 2030.

En Oriente Medio y en África, la intención es localizar una mayor producción y alcanzar "una utilización completa de las capacidades" en ese mismo horizonte.

Sobre la oferta de su gama de coches, el constructor ha procedido a una revisión de su estrategia con el objetivo declarado de "maximizar la eficacia del capital, evitar gastos redundantes y apoyar la rentabilidad" que se traducirá en los próximos cinco años con más de 60 lanzamientos de nuevos vehículos y el reajuste en profundidad de medio centenar más.

Eso incluirá 29 vehículos eléctricos, 15 híbridos recargables o eléctricos con autonomía ampliada, 24 híbridos y 38 de combustión o híbridos ligeros.

Filosa aseguró que se están reduciendo "significativamente" los ciclos de desarrollo en los nuevos lanzamientos, y que se va a pasar de los 44 meses que tardan actualmente a 24.

Ante las pérdidas récord de 22.322 millones de euros que tuvo que encajar la empresa 2025, Stellantis puso en marcha desde el segundo semestre del pasado año una "reinicialización" que pasa sobre todo por aparcar buena parte de sus planes anteriores de electrificación de su gama de vehículos.

La empresa dedicará más de 24.000 millones de euros (un 40 % de las inversiones previstas) en nuevas plataformas, motorizaciones y tecnologías con vocación mundial. Los otros 36.000 millones serán para el desarrollo de las marcas y de los productos.

Su voluntad es estructurar su negocio en torno a las que considera sus cuatro "marcas mundiales", que son Jeep, Ram, Peugeot y Fiat, que concentrarán el 70 % de las inversiones, junto a Pro One, la dedicada a las furgonetas.

Chrysler, Dodge, Citroen, Opel y Alfa Romeo tendrán el estatuto de "marcas regionales" y como razón de ser tendrán "la diferenciación para responder mejor a las demandas de sus clientes. DS Automobiles y Lancia serán "marcas de especialidad" y estarán pilotadas, respectivamente, por Citroen y Fiat.

Por último, para la marca de lujo Maserati, habrá que esperar al mes de diciembre para conocer su hoja de ruta.

Coincidiendo con el anuncio de su plan estratégico, Stellantis presentó una nueva plataforma modular de fabricación de vehículos, bautizada STLA One con la que quiere disminuir la complejidad en la producción y acelerar los ciclos de desarrollo para alcanzar una rentabilidad del 20 %.

El constructor confía en que de aquí a 2030 la mitad de sus coches salgan de tres de sus plataformas mundiales dentro de las que se reutilizarán hasta el 70 % de sus componentes.

Stellantis espera aumentar de aquí a 2030 su facturación en un 25 % en Norteamérica, con un margen operativo del 8 % al 10 %. El incremento sería del 15 % en Europa, con un margen operativo del 3 % al 5 %, y del 10 % en Sudamérica con un margen operativo del 8 % al 10 %.