Taiwán investiga a tres personas por el presunto envío ilegal de servidores de IA a China

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Keelung (noreste de Taiwán) indicó este jueves que los tres acusados, de apellidos Yu, Wang y Chen, eran "plenamente conscientes" de que los servidores estaban sujetos a "estrictos controles" de exportación y tenían "completamente prohibida su venta" a China, Hong Kong y Macao.

"No obstante, con el fin de obtener enormes beneficios mediante la venta de los servidores de este caso a China, Hong Kong y Macao, los tres acusados presuntamente conspiraron para adquirir dichos servidores en Taiwán y posteriormente declararlos para exportación utilizando documentación e información falsas", indicó el texto.

Así, los fiscales ordenaron este miércoles a la Guardia Costera de Taiwán realizar registros en un total de doce lugares, incluidas las residencias de los tres sospechosos y varias empresas relacionadas con el caso.

Durante el operativo, se incautaron "pruebas relevantes" y tanto los acusados como otros testigos vinculados a la investigación fueron llevados a declarar.

"Tras interrogatorios realizados durante toda la noche por parte de los fiscales, se determinó que los tres acusados están fuertemente implicados en presuntos delitos como falsificación documental y que existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas o colusión con cómplices y testigos", señaló la Fiscalía.

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"Por ello, en la madrugada de hoy (jueves), los fiscales solicitaron al tribunal la detención e incomunicación de los acusados", agregó el organismo.

Esta investigación se conoce dos meses después de que la Justicia de EE.UU. acusara a tres personas relacionadas con Super Micro, entre ellas su cofundador, Yih-Shyan 'Wally' Liaw, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones.

Según la acusación estadounidense, los tres implicados conspiraron para enviar miles de millones de dólares en servidores con tecnología sensible, que incluyeron unidades de procesamiento gráfico (GPU), a clientes en China sin las licencias necesarias.

Estos equipos están sujetos a regulaciones de exportación desde 2022 y requieren licencias específicas del Departamento de Comercio para su envío al país asiático.

Entre 2024 y 2025, el plan habría permitido desviar aproximadamente 2.500 millones de dólares en servidores, incluidos más de quinientos millones de dólares en envíos realizados en pocas semanas entre abril y mayo de 2025, según el FBI.