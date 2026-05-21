Taxistas exigen aumento de tarifas en medio del alza de precios de la gasolina en la India

Este jueves, comenzó una huelga de tres días en la capital convocada por el Congreso de Transporte Motorizado de Toda la India (AIMTC) y secundada por unas 70 asociaciones de transportistas.

Aunque hacia las 18:00 (12:30 GMT) no se había informado de alteraciones significativas en el transporte de la capital, medios locales aseguran que las protestas podrían tomar fuerza en los próximos días si las negociaciones actualmente en curso con el Gobierno no dan frutos.

El vicepresidente del sindicato Chalak Shakti, Anuj Kumar Rathore, dijo a la agencia local PTI que las tarifas de los taxis llevan 15 años congeladas a pesar de una orden judicial que ordenó incrementarlas.

La protesta llega después de que las comercializadoras estatales de gasolina subieran los precios de la gasolina y el diésel en dos ocasiones en los últimos siete días, como resultado de la guerra entre Irán y EEUU y el alza global del precio de los combustibles.

Los precios de ambos combustibles subieron 3,9 rupias (0,04 dólares) por litro. En Nueva Delhi, la gasolina pasó a costar 98,64 rupias (1,18 dólares) el litro, mientras que el diésel se situó en 91,58 rupias (1,09 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La India, país que importa alrededor de la mitad de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, había hasta ahora evitado aumentar los precios de los combustibles para no trasladar el impacto de la crisis a los ciudadanos, a diferencia de países vecinos como Pakistán, Bangladés, Nepal y Sri Lanka, mientras las petroleras estatales asumían las pérdidas por el reajuste en el mercado.

Los precios del gas natural comprimido (GNC) y el gas licuado de petróleo (GLP), que están regulados por el Gobierno, también han sido incrementados a lo largo de los casi tres meses de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Además de la revisión de las tarifas, los transportistas exigen retirar un reciente aumento en el "cargo de compensación ambiental" para la entrada de camiones a Nueva Delhi, un impuesto que tiene como objetivo reducir la contaminación en la capital.