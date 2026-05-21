Un muerto y cuatro heridos deja incendio en edificio con fallas de seguridad en Hong Kong

El siniestro comenzó a las 22:00 hora local (14.00 GMT) del jueves dentro de un departamento ubicado en la decimotercera planta de una edificación en el área de Jordan, lo que llevó a la evacuación de doscientos residentes.

Los bomberos localizaron el cadáver carbonizado del fallecido dentro del inmueble donde se originaron las llamas. Dicha propiedad estaba subdividida en ocho habitaciones independientes, una irregularidad arquitectónica frecuente en los edificios antiguos de la urbe que incrementa el riesgo de ignición.

Otras cuatro personas sufrieron diversas lesiones físicas. Todos los afectados ingresaron conscientes a sedes asistenciales del sistema sanitario público.

La fachada de la torre donde se registró la conflagración está sometida a labores de mantenimiento, con andamiajes y mallas de contención. Investigaciones preliminares determinaron que estas estructuras externas facilitaron la rápida propagación del calor y el humo por la envoltura del recinto, los que dificultó las maniobras de extinción del cuerpo de rescate.

Múltiples evacuados afirmaron que las alarmas acústicas no funcionaron durante los momentos iniciales y reconocieron haberse percatado del peligro únicamente por la densidad del humo en los corredores comunes.

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Este incidente subraya el debate sobre la siniestralidad urbana en Hong Kong, seis meses después del devastador suceso en el complejo Wang Fuk Court de Tai Po, que provocó la muerte de 168 personas en noviembre de 2025, amplificado igualmente por instalaciones provisionales de bambú y revestimientos de alta combustibilidad.

La metrópolis alberga miles de construcciones longevas con unidades fragmentadas que presentan cableado obsoleto, salidas bloqueadas y escaso mantenimiento.

Estos espacios alojan predominantemente a poblaciones de bajos ingresos y trabajadores migrantes, quienes enfrentan condiciones de habitabilidad contrarias a los estándares internacionales de protección civil.

A pesar de los compromisos gubernamentales para intensificar las inspecciones, asociaciones vecinales y expertos urbanistas denuncian la lentitud legislativa. Los especialistas exigen el veto de polímeros inflamables en las rehabilitaciones exteriores y la instalación obligatoria de sistemas automáticos de alerta en todas las viviendas ocupadas.

Mientras los desplazados del complejo Wang Fuk Court permanecen alojados en instalaciones temporales de acogida, la administración local reiteró su actual plan estratégico de acción preventiva, enfrentándose al reto de corregir vulnerabilidades crónicas presentes en una de las urbes más densamente pobladas del mundo.